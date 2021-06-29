Назван срок появления в России цифрового рубля

Центробанк назвал срок появления в России цифрового рубля. По данным регулятора, опубликованным на его сайте, это произойдет в январе 2022 года.

«Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», — говорится в сообщении.

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Ожидается, что в январе стартует тестирование платформы цифрового рубля. Ее разработку планируется завершить в декабре. Тестирование будет проходить в несколько этапов в течение одного года. По его результатам ЦБ собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

Среди банков, которые примут участие в тестировании, — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой, поскольку будет эмитироваться централизованного ЦБ. Россия является одной из многих стран мира, разрабатывающих собственную цифровую валюту.