Мировым центробанкам помогут в борьбе за деньги будущего

Банк международных расчетов (БМР) заявил о полной поддержке усилий государств мира по развитию цифровых валют центральных банков (CBDC, central bank digital currencies) и необходимости модернизировать финансовые системы, пишет Reuters.

БМР, известный как «центробанк центробанков», помогает регуляторам координировать дискуссии по этому вопросу. 23 июня он представил свои рекомендации по поводу того, как должны выглядеть цифровые доллары, евро, иены и юани. Правительствам нужно бороться за то, чтобы не потерять контроль над государственными деньгами в будущем, считают в Банке международных расчетов.

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Угроза для эмиссионных полномочий финансовых властей по всему миру связана с появлением биткоина и таких криптовалют, как Diem, которую поддерживает американская Faceebok. Она, как и другие подобные компании, имеет в своем распоряжении огромную базу пользователей социальных сетей, которая может обеспечить контроль над сферой цифровых денег, указал представитель БМР Бенуа Кёр. «А вы этого не хотите, правительства этого не хотят», — объяснил он.

По оценкам Банка международных расчетов, сейчас возможность введения цифровой валюты рассматривается властями по меньшей мере 56 стран, где проживает примерно пятая часть населения всего мира. Свой проект есть и у Банка России. Впервые концепция была представлена осенью 2020 года, а в апреле стали известны детали плана по внедрению цифрового рубля. Эмитироваться он будет ЦБ, а храниться на специальных кошельках, открываемых в банках. Владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Прототип собираются представить в конце года.

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