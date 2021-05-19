В ЦБ раскрыли подробности о создании цифрового рубля

В Центробанке (ЦБ) раскрыли подробности о создании цифрового рубля во время открытого заседания рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала РИА Новости, что прототип цифровой валюты будет создан Банком России в конце текущего года.

По ее словам, сейчас уже выпущены «консультативный доклад» и «концепция цифрового рубля».

«Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — уточнила Скоробогатова.

В апреле российский Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. Тестировать прототип собираются в будущем году.

Однако у россиян инициатива пока не вызывает энтузиазма: более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем.