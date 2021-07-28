Россияне оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Большинство россиян оказались не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter, сообщает газета «Известия».

Категорически не согласны с подобным форматом оплаты труда 41 процент опрошенных, согласились только 11, остальные затруднились дать точный ответ. При этом мнения тех, кто готов получать цифровые рубли, тоже разделились: одни согласны получать в такой форме всю зарплату, другие ― не более половины ежемесячных выплат.

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек.

По данным Центробанка, цифровой рубль в России может появиться в 2022 году. Уже запущен пилотный проект, в котором будет участвовать 12 банков, ― через них деньги от работодателей получают 87 процентов граждан. Среди кредитных организаций, которые примут участие в тестировании, — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Предполагается, что цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой.