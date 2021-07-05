В Центробанке рассказали о новом внешнем виде бумажных денег

Зампред Центробанка России Михаил Алексеев рассказал, как изменятся бумажные деньги, что на них будет изображено, какая защита добавлена и когда наличные выйдут из оборота. Об этом пишут «Известия».

Масштабное обновление бумажных денег потребовалось из-за появления отличающихся от основной массы купюр номиналом 200 и 2000 рублей, объяснил Алексеев. Новые купюры будут выполнены в их стилистике с изображением российских городов и незначительным отличием по цвету от нынешних. Также Центробанк намерен внести ряд инноваций, среди которых замена системы нумерации купюр. «Серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, не повторяющимся в банкнотах других номиналов», — сообщил он.

Потребительские свойства новых денег улучшат: купюры станут устойчивее к загрязнению, будут лучше обрабатываться счетно-сортировальными машинами и банкоматами. А банкноты малого номинала (10, 50 рублей) покроют защитным составом, лакировкой, чтобы продлить срок их службы.

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«Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов», — пояснил Алексеев. Он добавил, что новые банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.

По мнению представителя Центробанка, говорить о том, что наличные деньги себя изжили, рано. Они могут «отмереть к 2050-му, а могут и к 2060-му, а могут и не отмереть. Этого мы точно не знаем», — считает Алексеев, уточняя, что даже цифровой рубль не вытеснит другие платежные средства, а станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.

Ранее Алексеев рассказывал об изображениях, которые с большой долей вероятности могут появиться на купюрах достоинством 1000 и 5000 рублей. На купюре номиналом 1000 рублей чаще всего предлагали разместить Нижегородский Кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом или Чкаловскую лестницу. В то же время на пятитысячной банкноте часто рекомендовали изобразить Дом Севастьянова или Плотинку в Екатеринбурге.