Россиянам раскрыли способ распознать поддельные купюры в домашних условиях

Распознать поддельную купюру в домашних условиях довольно сложно, если речь идет о выявлении мелких деталей. Однако грубую подделку рассмотреть удастся. Способ сделать это в беседе с агентством «Прайм» раскрыли эксперты.

Вице-президент QBF Максим Федоров отметил, что лучший способ выявить подделку — досконально сравнить ее с оригиналом: под разными углами, с разным освещением, проверять тактильно, обращать внимание на различия в водяных знаках и микротексте.

«Сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально», — отметил директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко.

При этом управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин посоветовал проверять банкноты в месте получения: в магазине, банке или офисе. Если сдать обратно фальшивую купюру нет возможности, нужно отнести ее в банк на бесплатную экспертизу. Если подтвердится факт подделки, получатель будет признан потерпевшим по делу о фальшивомонетничестве и сможет получить компенсацию через суд.

Ранее зампред Центробанка России Михаил Алексеев рассказал, что фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере, пояснил он.