Названы специальности с беспрецедентным ростом зарплат в России

Среди рабочих специальностей за последние пять лет в Москве и Санкт-Петербурге больше всего выросли зарплаты плиточников — на беспрецедентные 82 и 80 процентов соответственно, пишут «Ведомости».

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Если год назад плиточник в российской столице зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей ежемесячно, то в настоящее время — 100 тысяч. В Санкт-Петербурге их зарплата поднялась с 25-65 тысяч рублей до 90 тысяч.

Доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования за пять лет взлетели на 67 процентов, монтажников наружных трубопроводов на 56 процентов в Москве, арматурщиков и электромонтажников — на 56 процентов (Санкт-Петербург).

В целом за последний год зарплата специалистов строительных профессий увеличилась примерно на треть. Причиной этого эксперты называют пандемию — многие хотят работать удаленно или соглашаются на офисную работу только с большими ожиданиями по заработной плате.

Оставшиеся в России трудовые мигранты значительно повышают стоимость своих услуг, так как рабочие востребованы. По оценкам экспертов, в Москве не хватает 20 тысяч строителей, России в целом нужно более одного миллиона специалистов. Также есть дефицит кадров с цифровыми компетенциями. Например, специалисты по BIМ-моделированию могут получать до 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры рассказали президенту России Владимиру Путину о кризисе в отрасли.