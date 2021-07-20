В Кремле прокомментировали письмо строителей Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о письме глав строительных компаний Владимиру Путину, в котором они рассказали о проблемах отрасли. Представитель Кремля сообщил, что ему нужно проверить наличие этого обращения, передает ТАСС.

«Мне не известно об этом письме ничего, не могу вам сказать. Мне нужно проверять, было ли такое письмо», — сказал он.

Информация о письме появилась 19 июля в телеграмм-канале «Беспощадный пиарщик». Источник РБК в правительстве подтвердил подлинность документа. На документе стоит подпись президента с поручением премьер-министру Михаилу Мишустину «рассмотреть и доложить».

В письме за помощью к президенту обратились главы восьми строительных компаний, в том числе «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз» и «Автобан». Они сообщили, что с 2015 года убытки отрасли составили 137 миллиардов рублей, а долги строителей превысили сумму чистых активов в четыре раза. Также они сетовали на резкое сокращение числа занятых в сфере — с указанного срока отрасль покинули 400 тысяч человек.

Кроме того, строители сообщили о ликвидации больше половины предприятий, работавших более пяти лет до 2015 года.