Строительные компании рассказали Путину о кризисе в отрасли

Крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры рассказали президенту России Владимиру Путину о кризисе в отрасли. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик», его содержание подтвердил источник РБК в правительстве.

Всего к российскому главе обратились главы восьми строительных компаний, в том числе и такие, как «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз» и «Автобан». Согласно подписи на документе, в конце июня Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть и доложить» о письме. Источник в правительстве добавил, что на данный момент документ прорабатывается.

Как объяснили в письме обратившиеся, отрасль терпит убытки с 2015 года. Согласно данным Росстата, за пять лет они достигли 137 миллиардов рублей. Кроме того, за этот период ликвидировано больше половины (54 процента) предприятий, которые до 2015 года работали на рынке более пяти лет. Объем долга строителей превысил сумму их чистых активов в четыре раза. А это, по мнению строительных компаний, исключает возможность развития. Помимо этого, численность занятых в сфере постоянно сокращается — с 2015 года она уменьшилась на 400 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов. По словам главы государства, необходимо предпринимать меры для скорейшего завершения транспортных строек. Он отметил также, что надо внимательно следить за ценами.

