Российский миллиардер нашел новый повод для инфляции

Реабилитация переболевших коронавирусом, особенно после новых штаммов, может серьезным образом повлиять на экономику мира и даже стать новым поводом для инфляции. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
По его мнению, в мире случится еще как минимум две волны коронавируса, вводить новые локдауны и закрывать границы никто не хочет, а это значит, что всех ждут новые испытания. Восстановление после болезни может растянуться до года, при этом множество последствий являются долгосрочными, например снижение функциональности почек.
Дерипаска указал, что при таких условиях нагрузка на страховые компании сильно возрастет. «Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах — 1,5 процента, а 4-5 процента. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее Дерипаска назвал действия Центробанка по повышению ключевой ставки подрывом самих основ для роста национальной экономики. По его мнению, выбранный регулятором способ борьбы с ростом цен неэффективен, поскольку в нем неверно оценивается сама природа нынешней инфляции.
Во вторник, 7 сентября, в России выявили 17 425 новых случаев коронавируса, минимальное значение с 22 июня. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 7 047 880.
Между тем в начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала, что осенью начнется очередная, четвертая по счету волна коронавируса. По ее мнению, всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19 начнут фиксировать во второй половине сентября.