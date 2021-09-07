Российский миллиардер нашел новый повод для инфляции

Реабилитация переболевших коронавирусом, особенно после новых штаммов, может серьезным образом повлиять на экономику мира и даже стать новым поводом для инфляции. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, в мире случится еще как минимум две волны коронавируса, вводить новые локдауны и закрывать границы никто не хочет, а это значит, что всех ждут новые испытания. Восстановление после болезни может растянуться до года, при этом множество последствий являются долгосрочными, например снижение функциональности почек.

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Дерипаска указал, что при таких условиях нагрузка на страховые компании сильно возрастет. «Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах — 1,5 процента, а 4-5 процента. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Дерипаска назвал действия Центробанка по повышению ключевой ставки подрывом самих основ для роста национальной экономики. По его мнению, выбранный регулятором способ борьбы с ростом цен неэффективен, поскольку в нем неверно оценивается сама природа нынешней инфляции.

Во вторник, 7 сентября, в России выявили 17 425 новых случаев коронавируса, минимальное значение с 22 июня. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 7 047 880.

Между тем в начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала, что осенью начнется очередная, четвертая по счету волна коронавируса. По ее мнению, всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19 начнут фиксировать во второй половине сентября.

