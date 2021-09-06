Российский миллиардер предсказал рынку алюминия встряску из-за путча в Гвинее

Государственный переворот в африканской Гвинее может значительно повлиять на рынок алюминия. Об этом в своем Telegram предупредил российский миллиардер, акционер металлургической компании «Русал» Олег Дерипаска.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20 процентов всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране», — пояснил он.

5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота. Устроившие мятеж военные задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Позже стало известно, что в результате попытки переворота Конде не пострадал. Подробной информации о его местонахождении не сообщается.

Алюминий — востребованный материал, широко используемый в транспортной и упаковочной отраслях. Последнее время цены на него неуклонно увеличивались из-за стремительного роста спроса, сокращения поставок и роста транспортных расходов. Недавно они достигли 2642 доллара за тонну — это рекордный уровень с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против российского «Русала».