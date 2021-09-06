Военные мятежники в Гвинее пообещали обеспечить безопасность граждан

Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР), созданный захватившими власть в Гвинее военными мятежниками, пообещал обеспечить безопасность мирных граждан страны и их имущества. Об этом говорится в коммюнике № 2, опубликованном на портале «Guineenews.org».

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Уточняется, что следить за соблюдением мер будут жандармерия и полиция. Помимо этого мятежники запланировали встречу с министрами и главами ведомств, уходящими с постов, которая состоится в столичном Дворце народа 6 сентября в 11 часов утра по местному времени. При этом любой отказ от посещения заседания будет рассматриваться «как восстание против Комитета».

Ранее лидер мятежников полковник Мамади Думбуя опубликовал видеообращение, в котором объявил о задержании президента страны Альфы Конде и роспуске правительства. Он также добавил, что границы страны будут закрыты, а действующая конституция — отменена.

Пропавший президент

Согласно имеющимся данным, главу государства захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. В настоящее время точное местонахождения президента страны Альфы Конде, захваченного мятежниками, неизвестно. В то же время в НКСР подчеркнули, что лидер государства не пострадал.

Мы приняли все меры для того, чтобы он имел доступ к медицинскому обслуживанию и контактировал со своими врачами Мамади Думбуя Глава НКСР

В сети также было опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота. На кадрах Конде находился в окружении военных. Один из них задал президенту несколько вопросов, однако тот оставил их без ответа.

Толпа ликует

По данным портала Guinee Matin, жители гвинейской столицы Конакри вышли на улицы, радуясь задержанию мятежниками президента страны Альфы Конде. Отмечается, что многие граждане стоя аплодируют военным, приветствуя смену режима.

Как отметил Ибрагим Кейн, политолог из Фондов «Открытое общество», Гвинея находится в постоянном кризисе. «Было ясно, что в один прекрасный день кто-то попытается навести порядок», — пояснил он в разговоре с DW

Реакция мирового сообщества

Африканский союз и Организация объединенных наций (ООН) осудили очевидный государственный переворот и потребовали немедленного освобождения президента Конде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерри заявил, что внимательно следит за ситуацией в стране.

Министерство иностранных дел Франции выпустило заявление, в котором потребовало восстановления конституционного порядка в Гвинее и немедленного освобождения главы государства. Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил обеспокоенность происходящим в стране, а также призвал обеспечить безопасность российских граждан от любых угроз. Госдепартамент США призвал все стороны в Гвинее воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий.