В африканской стране произошла попытка госпереворота

В африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота, сообщает портал Jeune Afrique.

Утром 5 сентября в центре столицы страны Конакри началась интенсивная стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных.

По данным портала, попытку переворота с помощью частей спецназа осуществил командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя, экс-легионер французской армии. Спецназ находится перед президентским дворцом в Конакри.

Агентство Reuters добавляет, что единственная дорога, ведущая с севера к президентскому дворцу, перекрыта солдатами. По данным высокопоставленного чиновника, президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал и находится под защитой гвардии.

