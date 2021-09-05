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В африканской стране произошла попытка госпереворота

Jeune Afrique: в Гвинее командующий спецназом Думбуя предпринял попытку госпереворота
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Фото: Reuters

В африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота, сообщает портал Jeune Afrique.

Утром 5 сентября в центре столицы страны Конакри началась интенсивная стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных.

По данным портала, попытку переворота с помощью частей спецназа осуществил командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя, экс-легионер французской армии. Спецназ находится перед президентским дворцом в Конакри.

Агентство Reuters добавляет, что единственная дорога, ведущая с севера к президентскому дворцу, перекрыта солдатами. По данным высокопоставленного чиновника, президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал и находится под защитой гвардии.

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