Журналист обвинил военных в использовании коронавируса как оружия против граждан

Журналист из Мьянмы под псевдонимом Вахпуал (Vahpual) в статье для журнала Time обвинил военных, захвативших власть в стране, в использовании коронавируса в качестве оружия против граждан.

По словам обозревателя, лидер переворота Мин Аунг Хлаинг в своей речи 1 августа, когда он объявил себя премьер-министром, заявил, что в распространении COVID-19 виноваты протестующие, не признавшие военное правление.

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«Но именно генералы превратили COVID-19 в оружие, превратив эту смертоносную пандемию в еще одну попытку контролировать население, оказавшее стойкое сопротивление», — подчеркнул Вахпуал.

Он добавил, что военные нападали на медицинских работников и препятствовали лечению заразившихся. Журналист, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил, что более 150 врачей и медсестер были арестованы, еще 240 подверглись нападениям.

Вахпуал заявил, что солдаты намеренно препятствуют оказанию помощи заболевшим, они захватили кислородные баллоны и препятствовали их заправке, совершали набеги на клиники и пытались запугать волонтеров. Кроме того, в условиях ограничений на передвижения, связанных с пандемией, силы нового режима продолжают обстреливать жилые районы и сжигать дома, заключил автор статьи.

Ранее специальный докладчик ООН Том Эндрюс назвал Мьянму государством-суперраспространителем коронавируса. Он подчеркнул, что после февральского госпереворота программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают из-за забастовки врачей.

Государственный переворот в Мьянме произошел 1 февраля, когда военные не согласились с результатами осенних выборов. Они объявили о роспуске правительства и арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

