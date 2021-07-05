Город в Китае закрыли из-за пяти заболевших коронавирусом

Город Жуйли в китайской провинции Юннань закрыли из-за вспышки коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Меры приняты после того, как стало известно о пяти новых случаях заболевания. В городе объявлен второй по серьезности уровень тревоги: населенный пункт закрыт для въезда и выезда, перекрыта близлежащая граница с Мьянмой. Более 900 медиков работают на месте, чтобы отследить все контакты и позаботиться о заболевших. Известно также, что в городе готовят массовое тестирование.

Пятеро инфицированных, о которых идет речь, прибыли в Жуйли из Мьянмы и Индонезии, двое из них прилетели на самолете. Отмечается, что китайские власти при этом планируют снять коронавирусные ограничения в большей части страны.

28 мая разведслужбы США заявили о некоторых данных, с помощью которых удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Речь может идти о такой информации, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не была результатом утечки из лаборатории.