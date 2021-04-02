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Сотни людей пропали во время протестов в Мьянме

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Фото: Reuters

Сотни людей пропали в городах Мьянмы со времени начала протестов против захватившей власть военной хунты, сообщает у себя на сайте правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). По словам правозащитников, речь идет об организованном властями насильственном исчезновении.

Силовики, как правило, в штатском, забирают людей из их домов и с мест работы и отказываются сообщать родственникам, где находятся арестованные и по какой причине ограничивается их свобода. Такие действия властей противоречат международным конвенциям.

Это коснулось политиков, чиновников, журналистов, активистов и участников протестов. По меньшей мере 16 семей пропавших передали HRW данные о своих родственниках. Известно, однако, о более чем 2,5 тысячи идентифицированных задержанных. Правозащитники призвали международное сообщество ввести санкции против лидеров хунты, развернувшей кампанию арестов.

28 марта сообщалось, что силы безопасности Мьянмы убили 114 человек, в том числе детей, в ходе жестокого подавления протестов.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.

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