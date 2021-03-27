Более 100 человек погибли в ходе протестов в Мьянме

В ходе протестов в Мьянме, которые проходили в субботу, 27 марта, погибли более 100 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и свидетелей.

«Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек, в том числе детей, в ходе жестокого подавления протестов», — сообщило агентство. Большинство из них погибли в Мандалае и Янгоне.

Как отмечает РИА Новости, в ООН этот день назвали «самым кровавым» с момента переворота. «Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране», — заявили там, призвав привлечь виновных к ответственности.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами. По данным правозащитников, не менее 60 человек погибли за все время демонстраций, более двух тысяч арестованы.