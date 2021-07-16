Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей

После военного переворота в Мьянме 75 детей убито и более тысячи арестованы

После начала военного переворота в Мьянме было убито 75 детей и более 1000 подверглись незаконным арестам и насилию. Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета ООН по правам ребенка.

Согласно документу, в ходе продолжающегося кризиса в республике «бесчисленное множество детей лишены необходимой медицинской помощи и образования», систематически подвергаются произвольным задержаниям и насилию. ООН опасается, что если в стране в ближайшее время не наступит мир, то Мьянма рискует лишить «здорового и продуктивного будущего» целое поколение детей.

Из текста заявления следует, что дети каждый день попадают под беспорядочные обстрелы. «На них направлено оружие, они видят, как то же самое происходит с их родителями, братьями и сестрами. В результате военного переворота и конфликтов права на жизнь, выживание и развитие у детей постоянно нарушаются», — приводятся в документе слова главы Комитета ООН Микико Отани.

ООН призвал разрешить кризис в Мьянме и потребовало от государства исполнить свои обязательства по Конвенции по защите и максимальному поощрению прав детей.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.