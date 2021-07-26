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Гвинея закрыла свое посольство в Британии из-за санкций

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Экваториальная Гвинея закрыла посольство в Великобритании из-за санкций, введенных в отношении вице-президента страны Теодоро Нгемы Обианга Манге. Об этом сообщает AFP.

Власти Гвинеи приняли решение о полном прекращении дипломатической миссии в Лондоне. Они назвали действия Британии недружелюбными и добавили, что закрытие представительства может быть не единственным принятым со стороны Порт-Морсби шагом.

Ранее правительство Великобритании опубликовало санкционный список лиц, причастных к коррупции во всем мире. В него вошел и вице-президент Экваториальной Гвинеи, сын главы государства Теодоро Нгема Обианг Манге.

По заявлениям Лондона, в список попадают лица, которые «причастны к присвоению государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни». Они уточнили, что ограничения вводятся из-за случаев «серьезной коррупции, лишившей развивающиеся страны жизненно важных ресурсов».

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