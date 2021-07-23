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Бывшего президента Сальвадора решили арестовать за коррупцию

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Фото: Carlos Becerra / Bloomberg / Getty Images

В Сальвадоре прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций, которые обвиняются в хищении и отмывании денег. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на власти страны.

Генеральный прокурор Родольфо Дельгадо заявил, что коррупция связана с государственными фондами, средства которых использовались для выплат сообщникам президента. Речь идет о 351 миллионе долларов. Он также добавил, что Серен на данный момент находится за границей, и для его поимки он готов просить помощи у международного сообщества.

По словам министра безопасности и юстиции Густаво Вильяторо, эти деньги предназначались для больниц, школ и «покупок оборудования для полиции». Он отрицает политическую подоплеку арестов и подчеркивает, что разыскиваются и другие подозреваемые в хищениях.

Ранее в ЮАР осудили за коррупцию бывшего президента Джейкоба Зуму. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы. В общей сложности политику предъявляют почти 800 случаев вымогательства, взяточничества, а также отмывания денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия на сумму более двух миллиардов долларов.

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