В ЮАР президент-многоженец разругался со своей партией и ушел в отставку

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил об уходе в отставку. Об этом глава государства заявил во время телевизионного обращения к нации, передает BBC News.

Он отметил, что не боится вотума недоверия или импичмента, однако решил немедленно покинуть свой пост. Зума добавил, что не согласен с решением правящего Африканского национального конгресса (АНК), который 12 февраля дал главе государства 48 часов, чтобы уйти в отставку.

В партии заявили, что намерены 15 февраля провести в парламенте голосование о недоверии Зуме и избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу.

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Президент ранее говорил, что планировал покинуть свой пост в июне после саммитов БРИКС и Африканского союза, на которых планировал представить Рамапосу «будущим коллегам», отмечает РИА Новости.

В последнее время оппозиция в ЮАР неоднократно обвиняла правящую партию и лично президента в растрате госимущества. Срок Зумы на посту главы государства должен был истечь в 2019-м. Он руководил страной последние десять лет.

75-летний политик по происхождению зулус. В свое время он официально заявил, что намерен следовать принятому у зулусов многоженству. У него пять официальных супруг и, по разным данным, еще три неофициальные. У Зумы, по данным местной прессы, 18 детей.

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