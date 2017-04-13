В ЮАР день рождения президента Зумы отметили массовой акцией протеста

Тысячи протестующих в ЮАР вышли на акцию в городе Претория, требуя отставки президента страны Джейкоба Зумы. Видео с места событий публикует Ruptly. Демонстрация прошла в 75-й день рождения бессменного южноафриканского лидера, отмечает Times Live. Манифестанты требовали остановить коррупцию в стране. «Зума должен уйти в отставку, чем быстрее он это сделает, тем быстрее в стране восстановится экономика», — заявил один из лидеров оппозиции Джулиус Малема.

Недавние перестановки в правительстве вызвали волну недовольства в стране. Через неделю в парламенте состоится голосование по вопросу вотума недоверия Зуме. Его президентский срок истекает в 2019 году.