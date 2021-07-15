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ЮАР мобилизует более 25 тысяч солдат для подавления протестов

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Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Правительство ЮАР планирует мобилизовать 25 тысяч солдат, чтобы остановить протестующих

ЮАР планирует мобилизовать военные резервы и готовится развернуть более 25 тысяч солдат, чтобы остановить беспорядки на улицах городов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на правительство республики.

Решение было принято на фоне непрекращающихся уличных столкновений, в результате которых погибли уже 72 человека. По сообщениям правительства, пока не ясно, когда можно будет развернуть подкрепление, так как мобилизация может занять несколько недель и обойдется в немалые суммы.

Также на власти республики оказывают давление напуганные общины, которые в целях самообороны вооружаются, чтобы противостоять мародерам, что приводит к новому витку насилия.

Ситуация в ЮАР обострилась после заключения в тюрьму бывшего президента республики Джейкоба Зумы. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы после отказа дать показания по делу о коррупции во время его президентского срока. После вынесения приговора в стране произошли уличные беспорядки. Всего пострадали более трех тысяч человек.

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