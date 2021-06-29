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Бывшему президенту ЮАР дали 15 месяцев тюрьмы

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Фото: Michele Spatari / AP

Бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму приговорили к тюремному заключению: ему дали 15 месяцев тюрьмы, передает информационное агентство Reuters. Ранее в этом году он не явился на суд по обвинению в коррупционных схемах.

Он должен был появиться на суде в феврале текущего года. В мае бывший глава государства заявил о своей невиновности по делам о коррупции, вымогательствах и мошенничестве при заключении госконтрактов на покупку оружия у французского производителя.

Джейкоб Зума ушел в отставку в 2018 году из-за обвинений в коррупции. В общей сложности политику предъявляют почти 800 случаев вымогательства, взяточничества, а также отмывания денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия на сумму более двух миллиардов долларов.

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