В ЮАР бывший президент-многоженец пойдет под суд

Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме предъявили обвинения в коррупции. Об этом заявил в пятницу, 16 марта, генпрокурор страны Шон Абрамс (Shaun Abrahams), передает Reuters.

По его словам, 75-летний политик будет привлечен к уголовной ответственности за сделке на поставку оружия, заключенную в конце 1990-х годов. Ее сумма составляла 30 миллиардов рандов (2,5 миллиарда долларов). В тот момент Зума занимал пост вице-президента. За коррупцию при этой сделке ранее был отправлен в тюрьму его бывший финансовый советник.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что в общей сложности политику предъявляют 16 обвинений по 783 случаям предполагаемых нарушений.

«После изучения вопроса я считаю, что существуют реальная возможность успешного судебного преследования Зумы по обвинениям, перечисленным в обвинительном заключении», — заявил Абрамс. Он добавил, что бывший президент отрицает свою вину.

Зума заявил об уходе в отставку 15 февраля во время телевизионного обращения к нации в связи с давлением правящего Африканского национального конгресса (АНК). На должность нового лидера страны был избран бывший вице-президент Сирил Рамапоса. Он пообещал согражданам приложить усилия в борьбе с коррупцией.

В последнее время оппозиция неоднократно обвиняла правящую партию и лично президента в растрате госимущества. Срок Зумы на посту главы государства должен был истечь в 2019-м. Он руководил страной последние десять лет. Политик по происхождению зулус и следует многоженству. У него пять официальных супруг и, по разным данным, еще три неофициальные.

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