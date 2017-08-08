Замминистра высшего образования ЮАР побил женщину в ночном клубе

Замминистра высшего образования ЮАР Мдузи Манана (Mduduzi Manana) избил женщину в ночном клубе. Как сообщает The Independent, инцидент произошел в одном из заведений Йоханнесбурга в ночь на воскресенье, 6 августа.

По информации издания, чиновник ударил женщину после того, как между ними завязался спор о том, кто должен занять пост руководителя Африканского национального конгресса после ухода президента Джейкоба Зумы с этой должности в декабре. По свидетельству журналистки Лумко Джимлонго (Lumko Jimlongo), получив удар, собеседница Мананы упала на пол. «Затем (...) его нога оказалась у нее на голове», — утверждает Джимлонго.

В то же время из попавшей в СМИ записи телефонного разговора между Мананой и братом потерпевшей следует, что чиновник начал бить женщину после того, как она назвала его геем. По информации телеканала eNews Channel Africa, в потасовке также участвовали друзья Мананы, и от их действий пострадали в общей сложности три женщины.

7 августа замминистра принес извинения за свое поведение и этот «позорный инцидент». Он признал, что должен быть более сдержанным, даже если его провоцируют. «Я полностью подчинюсь закону и буду сотрудничать [со следствием]», — заверил Манана.

Между тем, как сообщает TimesLive, на сайте Awethu появилась петиция с требованием о его отставке. Авторы обращения полагают, что просто извинений недостаточно: его пребывание на госслужбе после случившегося подрывает усилия по борьбе с насилием в отношении женщин.

8 августа появилась информация, что еще одна женщина обвинила чиновника в применении физического насилия. Инцидент, по словам 22-летней Зинхле Мохохлейн (Zinhle Mokhohlane), произошел в прошлом месяце также в увеселительном заведении.