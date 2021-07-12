Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) продолжаются жесткие уличные протесты в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, передает местная газета TimesLive. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале агентства РИА Новости.

На записи виден масштаб разрушений, которые протестующие нанесли улицам городов. На видео попали несколько горящих транспортных средств, в том числе большой грузовой автомобиль. Предполагается, что их подожгли в ходе акций. Также на кадрах можно отметить несколько разбитых витрин и разбросанный на проезжей части мусор.

По информации TimesLive, в ходе протестов как минимум шесть человек погибли. Полиция задержала около 220 участников акций. Отмечается, что протестующие грабили и поджигали торговые центры и магазины. Из-за обострения обстановки в провинциях временно прекратили автобусное сообщение и работу служб такси. Похоронные службы пострадавших городов также приостановили свою деятельность. На данный момент полиция старается предотвратить усиление насилия в регионе.

29 июня стало известно, что Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы. Ранее в этом году он не явился на суд по обвинению в коррупционных схемах. За это его признали виновным в неуважении к суду.