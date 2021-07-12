Мир
 
Последние новости
Врач уточнил «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19
УАЗ представил автодом-«буханку» с изображением Гагарина
Московский район решили благоустроить с помощью «свежего рулонного сена» 
Дзюба оказался лучшим в борьбе на втором этаже на Евро-2020
Бороться с ростом цен на сахар в России решили по-новому
ЕС допустил приостановку выдачи виз белорусам
Бриллиант за 918 миллионов рублей впервые продали за криптовалюту
Игру про Марио продали за 1,5 миллиона долларов
В Подмосковье нашли сумку с телом женщины в белье 
Врач назвал географические основания медотвода от прививки против COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР

Перейти в «Мою Ленту»

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) продолжаются жесткие уличные протесты в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, передает местная газета TimesLive. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале агентства РИА Новости.

На записи виден масштаб разрушений, которые протестующие нанесли улицам городов. На видео попали несколько горящих транспортных средств, в том числе большой грузовой автомобиль. Предполагается, что их подожгли в ходе акций. Также на кадрах можно отметить несколько разбитых витрин и разбросанный на проезжей части мусор.

По информации TimesLive, в ходе протестов как минимум шесть человек погибли. Полиция задержала около 220 участников акций. Отмечается, что протестующие грабили и поджигали торговые центры и магазины. Из-за обострения обстановки в провинциях временно прекратили автобусное сообщение и работу служб такси. Похоронные службы пострадавших городов также приостановили свою деятельность. На данный момент полиция старается предотвратить усиление насилия в регионе.

29 июня стало известно, что Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы. Ранее в этом году он не явился на суд по обвинению в коррупционных схемах. За это его признали виновным в неуважении к суду.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gunshots and explosions ring out in KZN as violent protests continue
Бывшего президента ЮАР назвали тестем офицера ГРУ
В деле о коррупции в ЮАР нашелся российский след