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Бывшего президента Сальвадора объявили в международный розыск

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Санчес Серен
Санчес Серен
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Сальвадоре в международный розыск объявили бывшего президента страны Санчеса Серена, а также четверых членов правительства экс-лидера Маурисио Фунеса. Об этом сообщает Associated Press.

Выдать красный формуляр Интерпола постановил суд. Серена подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении с 2009 по 2014 год, когда он занимал должность вице-президента Сальвадора. По данным генеральной прокуратуры, за это время руководство республики без одобрения парламента использовало по крайней мере 351 миллион долларов. В общей сложности по данному делу проходят десять человек. К настоящему моменту задержаны министры здравоохранения, финансов, труда и заместитель министра сельского хозяйства из кабинета президента Маурисио Фунеса.

Парижский суд в марте 2021 года приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу о коррупции и торговле влиянием.

Предыстория: Бывшего президента Сальвадора решили арестовать за коррупцию
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