Осужденный за коррупцию Саркози снова пойдет под суд

Бывший президент Франции Николя Саркози, ранее осужденный по делу о коррупции, снова пойдет под суд — в этот раз по обвинению в растрате и махинациях во время своей кампании по переизбранию в 2012 году. Об этом сообщает FRANCE 24

Сообщается, что он превысил бюджет в итоге провалившейся кампании на 24 миллиона долларов — за счет неумеренного оформления митингов и встреч со сторонниками. Чтобы компенсировать расходы, работникам его штаба пришлось пойти на финансовые махинации с подставными счетами.

Сам бывший французский лидер утверждает, что был не в курсе происходящего. Если его признают виновным, ему грозит до года тюремного заключения и штраф в примерно 4,5 тысячи долларов.

Саркози ранее заявлял, что не исключает обращения со своим делом в Европейский суд по правам человека.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

По версии следствия, бывший президент через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что в 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.