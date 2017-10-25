Три минуты, включая душ

Волна признаний женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам со стороны влиятельных мужчин, не утихает. После секс-скандала, связанного с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, многие актрисы, певицы, женщины-политики запустили кампанию под названием «Я тоже». Свои «пять копеек» в общий котел разоблачений внесли и француженки. Бывшая помощница одного из депутатов французского парламента Марин Тонделье рассказала о существовании черного списка, в котором фигурируют мужчины — сотрудники аппарата и депутаты, склонные к сексуальным домогательствам. «Мы знали, с кем лучше не садиться в лифт. В противном случае их руки наверняка оказалась бы на наших ягодицах», — подтвердила ее слова бывший министр жилья и территориального развития Франции Сесиль Дюфло. Этот факт, кажется, никого не удивил: традиция легкого флирта, интрижек и бурных романов в высших эшелонах французской власти имеет богатую историю. О нескольких таких сюжетах вспомнила «Лента.ру».

Отель «Петушок»

Валери Жискар д'Эстен, президент Франции с 1974 по 1981 годы

«Когда я был президентом республики, я был влюблен в 17 миллионов француженок. Когда я видел их в толпе, они это чувствовали, а потом голосовали за меня», — заявил Жискар д'Эстен в одном из интервью. Но среди миллионов прекрасных соотечественниц, были и те, в кого политик был влюблен чуточку больше, чем в остальных. А они платили ему не только своими голосами на выборах, но и взаимностью.

Самый известный роман Жискар д'Эстена начался еще до того, как он стал президентом. Его страстью была актриса Сильвия Кристель, исполнительница главной роли в знаменитом эротическом фильме «Эммануэль». Однако ни победа на выборах, ни рождение четвертого ребенка от законной супруги не изменили их отношений. О романе президента с Кристель знали все: мадмуазель «Эммануэль» нередко выступала в роли хозяйки официальных приемов, состояла в свите главы государства во время его зарубежных турне.

Сильвия Кристель Фото: Jean Jacques Levy / AP 1 /2

При этом бурный роман со знаменитой актрисой не мешал Жискару д'Эстену иметь и множество других связей. К непосредственной реализации «неофициальных» встреч с избрательницами он подошел весьма прагматически. Хозяин Елисейского дворца учредил в своем аппарате помощников должность «агента по связям с театром и кино». В обязанности «покровителя искусств» входила организация знакомств и тайных встреч главы государства с симпатичными президенту особами. Как правило, рандеву проходили в гостинице с говорящим названием «Петушок». Впрочем, национальная эмблема Франции — галльский петух, и совпадение с названием отеля выглядит весьма символичным.

Жизнь на два дома

Франсуа Миттеран, находился у власти с 1981 по 1995 годы

Его допрезидентская жизнь, и дни в Елисейском дворце тоже содержат много интересных деталей. Официально — в первый и единственный раз Миттеран женился еще во время войны, в 1944 году. У супругов родилось двое мальчиков. Романы политика на стороне долгое время оставались тайной за семью печатями. О многом стало известно лишь после его смерти. Своими воспоминаниями о щекотливых делах патрона поделился в своей книге «Поездки налево» Пьер Турлье, который более 20 лет был личным шофером и телохранителем Миттерана.

Как следует из его мемуаров, президент, слывший в стране чуть ли ни образцом семьянина, на поверку оказался записным ловеласом и домогался чуть ли не всех женщин, с которыми имел дело. Однажды Миттеран провел ночь с королевой (Турлье, правда, не уточняет, какой страны), прибывшей вместе с супругом в Париж с официальным визитом. После встречи с ней французский президент поведал своему шоферу, что все было культурно и интеллектуально. Ревнивый король, однако, закатил супруге сцену, дело чуть не дошло до развода. Еще одна неподтвержденная связь Миттерана — с знаменитой итало-французской певицей Далидой.

К своим пассиям президент относился, словно гурман к изысканным блюдам. Автор в своей книге утверждает: в отдельные вечера глава государства посещал поочередно по три женщины, называя их закуской, основным блюдом и десертом. Впрочем, Миттеран и был гурманом. Он, например, съедал по дюжине устриц, утверждая, что это весьма способствует поддержанию его сексуальной формы.

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Романы президента были весьма скоротечными, он редко встречался с одной и той же женщиной более двух-трех раз. Экс-любовницы Миттерана, впрочем, не были на него в обиде — взамен они получали работу в Елисейском дворце или пост в Социалистической партии. Еще одна книга о малоизвестной стороне жизни Франсуа Миттерана под названием «Тайная семья» вышла в 2005 году. Это произведение посвящено лишь одной, но пламенной страсти бывшего главы государства. А именно — Анне Пенжо, матери его внебрачной дочери Мазарин.

О том, что у главы государства две семьи не знал практически никто. Франсуа Миттеран и Анна Пенжо познакомились в 1961 году, на одном из курортов Атлантического побережья. Анне на тот момент было всего 18 лет. А охранялась тайна их отношений — во всяком случае, в период президентства Миттерана — как один из главных государственных секретов.

Далида Фото: imago stock&people / Globallookpress.com 1 /3

Все те, кто знал об этой связи и вызывал хоть малейшее подозрение в нелояльности или болтливости, получали прослушку своих телефонов в нарушение всех законов. Для обеспечения этой задачи при Елисейском дворце было создано специальное подразделение, которым руководил майор Кристиан Пруто.

Наконец, о своей многолетней «лав-стори» Миттеран объявил сам уже под конец срока. Отвечая на вопрос корреспондента издания «Paris Match», правда ли, что у него две семьи президент ответил: «да, и что?»

Умер французский президент в 1996 году от рака предстательной железы. И это тоже был секрет Франсуа Миттерана. О своей болезни он узнал гораздо раньше, чем все полагали, и скрывал недуг ради политического спокойствия в стране. Даниэль Миттеран, вдова президента, сама пригласила Анну Пенжо на похороны. Всю траурную церемонию две «первых леди» просидели бок о бок.

Внепартийная конкуренция

Жак Ширак, президент Франции с 1995 по 2007 годы

В вопросах внимания к прекрасному полу Жак Ширак явно соперничал со своим предшественником Миттераном. Во всяком случае, так утверждает Жан-Клод Ломонд, личный шофер Ширака, написавший скандальные мемуары «25 лет вместе». Ломонд работал у президента с 1972 по 1997 год и знал о неофициальной жизни главы республики все.

«Шираком двигало чувство соперничества с Миттераном. Каждый раз, когда ему показывали очередную пассию бывшего президента, он, казалось, приходил в ярость: «Как, и эту тоже?». Как следует из дальнейшего рассказа, число любовниц высокопоставленного политика шло на десятки. «У Ширака были отношения с соратницами по партии, секретаршами, со всеми, кто оказывался рядом хотя бы на пять минут», — писал Ломон.

Жак Ширак Фото: G.Gaffiot / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com 1 /3

«Среди сотрудниц партийного штаба президента ходила шутка: "Ширак? Три минуты, включая душ"», — поделился воспоминаниями шофер. «Представьте себе, что я испытывал на протяжении двадцати пяти лет, когда каждый день, каждый вечер президенту без промедления необходимо было выплеснуть куда-то переполнявшую его энергию. Один из офицеров охраны, красавец и бабник, часто сопровождал нас в поездках. Однажды оба заприметили молоденькую сотрудницу, между ними возникло соперничество. Ширак, заметив это, подозвал начальника охраны и строго сказал: "Предупредите вашего коллегу: ему не следует охотиться на моей территории"», — вспоминал автор.

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Даже по части попыток соблазнения жен лидеров иностранных держав, Ширак старался не уступать Миттерану. «Ширак охотится за одинокими сердцами, хотя и присутствие мужа его не смущает. Совсем недавно, во время визита молодого сирийского президента, он буквально пожирал глазами его супругу, называл ее по имени и выказывал необычайные знаки внимания во время официального ужина». (Речь идет о визите нынешнего президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы в Париж летом 2001 года — прим. «Ленты.ру»)

Сам Жак Ширак, уже уйдя с политической сцены, в одном из интервью заявил: «Я не ненавидел женщин, но и не уделял им чрезмерного внимания». По его признанию, он позволял себе заводить романы с журналистками, когда был премьер-министром в 70-е годы, но, эти романы и вообще любовные переживания не имели на него большого влияния и не сыграли определяющей роли в его жизни. «Были женщины, которых я очень любил, но очень сдержанно», — уточнил политик, напомнив о том, что никогда не помышлял о разводе с супругой. Впрочем, эти заявления так и не опровергли слухи о том, что и у Ширака есть внебрачный ребенок, который по одним данным живет в Японии, по другим — в Швейцарии. Супруга Ширака, Бернадетт, к изменам мужа относилась прохладно. «Я всегда напоминала ему, — заявила Бернадетт однажды, — в тот день, когда Наполеон бросил Жозефину, он потерял все».

Непрощенная обида и «мексиканский сериал»

Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 годы

Следующий глава государства — Николя Саркози — от своих предшественников старался не отставать. Ни в период начала политической карьеры, ни в годы нахождения на вершине власти. Слухи о его амурных подвигах поползли еще в 1983 году.

Именно тогда молодой политик Николя Саркози избрался (не без помощи бывшего тогда мэром Парижа и влиятельного правого политика Жака Ширака) мэром города Нейи-сюр-Сен (город-спутник французской столицы, место жительства состоятельных и респектабельных парижан – прим. «Ленты.ру»).

Будучи женатым, 28-летний политик, тем не менее, начал оказывать знаки внимания дочери Ширака — Клод. Ухаживания, как утверждают исследователи этой стороны жизни французского истеблишмента, были приняты весьма благосклонно. Но роман был скоротечным, пара рассталась вроде бы по обоюдному согласию, сохранив добрые отношения. Зато дали трещину отношения Саркози и Ширака. Именно поэтому, много лет спустя, накануне президентских выборов 2007 года никто и не верил, что Ширак все-таки поддержит кандидатуру бывшего «друга» своей дочери.

Годом позже, в 1984-ом, началась история, напоминающая мексиканский сериал. Мэр Нейи-сюр-Сен Саркози сочетал браком телеведущего Жака Мартена и модель Сесилию Сиганер. Невеста была на последнем месяце беременности. Это не смутило Саркози, который, как говорят, по уши влюбился в Сиганер и четыре года добивался ее взаимности. В 1988-ом она бросила мужа и ушла к будущему президенту, хотя тот формально был женат. Он развелся в 1996-ом, после чего тут же повел Сесилию под венец. Бракосочетание состоялось в помещении все в той же мэрии, где в 1984-м Саркози женил свою жену на ее бывшем муже.

Николя Саркози Фото: Franck Prevel / Getty Images 1 /4

Были ли годы совместной жизни этой пары счастливыми — неизвестно. Зато уже в 2005-ом, когда Саркози возглавлял министерство внутренних дел Франции у Сесилии случился роман с журналистом Ришаром Аттиасом. А глава МВД Пятой Республики в ответ на это утешился в объятиях новой любовницы. Однако, в 2006-м, на старте президентской гонки, супруги сошлись, видимо, по соображениям политической целесообразности. Опросы показывали, что семейные дрязги на людях отрицательно влияют на рейтинги кандидата в президенты. Однако, примирение было недолгим — спустя пять месяцев пара рассталась окончательно. Впрочем, Сесилия успела некоторое время побыть в роли первой мадам Франции.

Уже будучи главой государства, Николя Саркози недолго оставался холостяком. Его внимание привлекла певица и модель итальянского происхождения Карла Бруни, которая, впоследствии и стала третьей по счету женой Саркози. Впрочем, слухи о том, что супруги, как говорится, «посматривают на сторону», появились очень быстро. Уже в 2010-ом французская бульварная пресса писала, что Николя Саркози, завел роман министром экологии Шанталь Жуанно, а Карла Бруни - с поп-певцом Бенжаменом Биоле. Тогда же журналисты припомнили, что первая леди страны как-то обмолвилась, что «быстро устает от моногамных отношений», и перечисляла своих знаменитых любовников - Мика Джаггера, Эрика Клэптона и Дональда Трампа. Впрочем, брак Николя Саркози и Карлы Бруни продолжается до сих пор, и не исключено, что свет на их настоящие отношения прольется только спустя годы.

Новогодняя сказка

Франсуа Олланд, президент Франции в 2012-2017 годах

Главной соперницей Николя Саркози на президентских выборах 2007 года была кандидат от социалистической партии Сеголен Руаяль. Которая, в свою очередь, с конца 70-х была гражданской женой Франсуа Олланда. Несмотря на наличие четырех общих детей, их союз нельзя называть семьей в привычном для россиян смысле слова. Для обозначения такого рода отношений между мужчиной и женщиной во Франции существует специальная юридическая форма — «гражданское партнерство». Таким образом, формально, президент Франции Франсуа Олланд женат не был никогда. Его союз с Сеголен Руаяль распался в 2007-ом. Тут надо сказать, что хотя причиной демонстративного разрыва стало увлечение Олланда журналисткой журнала «Paris Match» Валери Триервейлер, настоящие истоки, судя по всему, лежали глубже. Политическая карьера Руаяль развивалась до определенного момента куда успешнее, чем у ее спутника жизни. И острые на язык журналисты в какой-то момент стали называть Олланда «месье Руаяль». Оскорбление усугублялось тем, что с подачи Жака Ширака его уже дразнили «лабрадором Миттерана».

Так или иначе, когда Олланд вел предвыборную кампанию, он обещал стать «нормальным президентом». В том смысле, что, уж он-то точно не будет будоражить общественность скандалами из личной жизни. Но традиции адюльтера оказались сильнее обещаний. Гром грянул в январе 2014 года, когда стало известно, что Франсуа Олланд встречается с актрисой Жюли Гайе. Слухи об измене Франсуа Олланда ходили довольно давно, однако до доказательств связи не было. Весной 2013 года Жюли Гайе даже обратилась в суд из-за вмешательства в ее личную жизнь. Она требовала наказать особо зарвавшихся блоггеров, которые обсуждали в интернете ее отношения с президентом. На время пересуды о «левых» связях Олланда прекратились. Но парочку вольно или невольно выдал актер Стефан Гийон. Во ходе одной из телепрограмм, в которой он участвовал вместе с Жюли Гайе, актер несколько раз намекнул на ее отношения с президентом.

Сеголен Руаяль и Франсуа Олланд Фото: Michel Euler / Reuters 1 /3

После этого таблоид Closer отправил своих папарацци на охоту. Фотографы, вооруженные мощной оптикой, провели ночь на крыше дома напротив предполагаемого «гнездышка» влюбленных. На сделанных ими снимках видно, как в дом номер 20 на улице Дю Сирк заходит Гайе. Спустя некоторое время у подъезда появляется мужчина, которого издание идентифицировало, как сотрудника личной охраны президента, который входит во внутрь, и вероятно, проверяет помещение. Чуть позже к входу в здание подъезжают двое мужчин на скутере. Один из них — президент Франсуа Олланд, другой — его бодигард. Лицо главы государства было полностью скрыто мотоциклетным шлемом, но опознать его удалось по вторичным признакам - обуви, костюму и другим. Утром 31 декабря охранник Олланда привез влюбленной паре круассаны на завтрак. Спустя еще три часа мужчина в шлеме — судя по всему, сам Олланд — вышел из дома и уехал на скутере в сторону Елисейского дворца. Вскоре после этого из квартиры вышла и Жюли Гайе. Фотографии были опубликованы 10 января 2014-ого и вызвали грандиозный скандал. Валери Триервейлер слегла в больницу с нервным расстройством. Позже она, насколько возможно, достойно покинула свои покои в Елисейском дворце.

Франсуа Олланд отпираться не стал, и лишь обвинил журнал Closer во вмешательстве в личную жизнь и потребовал удалить скандальные фотографии с сайта издания. Как заявил позже Франсуа Олланд, «каждому в личной жизни выпадают испытания. В нашем случае это тоже так. Это болезненный момент. Но у меня есть один принцип. Он заключается в том, что личные дела нужно решать за закрытыми дверьми, уважая личную жизнь каждого человека, поэтому сейчас не место и не время это обсуждать». Интересно, что французскую общественность возмутил не факт похождений главы государства, к этому, видимо уже все привыкли. А то что первое лицо страны ездил к любовнице на мотороллере, пренебрегая мерами безопасности.

Образец супружеской верности

Эммануэль Макрон, президент Франции с мая 2017 года

Еще во время предвыборной кампании французские глянцевые журналы признали молодого Макрона новым секс-символом. В прессе его величали вундеркиндом и инопланетянином — в том смысле, что он разительно отличается в положительную сторону от многих политиков. Репутация — почти безупречна. В том числе и в смысле супружеской верности.

Эммануэль Макрон Фото: Robert Pratta / Reuters

Будущая супруга Макрона Брижит Тронье преподавала 15-летнему Эммануэлю французский язык и была старше своего ученика на 24 года. Молодого человека это не смутило, и в день своего 17-летия он якобы пообещал ей: «Что бы вы ни делали, как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь». И это при том, что мадам Тронье была в браке и матерью троих детей. Тогда она лишь посмеялась над словами пылкого ухажера. Так или иначе, но в 2007-м Брижит покинула супруга и вышла-таки замуж за Эммануэля. «Мы были вместе, неразлучны вопреки всему. Вскоре в моей жизни появились ее дети, их супруги, наши внуки. Наша семья — это фундамент всей моей жизни», — написал Макрон в своей программной книге «Революция».

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Впрочем, нашлись и злые языки, утверждавшие, что этот брак — лишь прикрытие, а Макрон гомосексуалист и встречается он с генеральным директором радиостанции Radio France Матье Галле. Естественно, политик опроверг эти слухи, заявив: «Если на званых обедах вам скажут, что у меня отношения с Матье Галле, видимо, речь идет о моем двойнике».

Вероятно, Макрон, действительно станет первым французским политиком высшего ранга, сломавшим складывавшиеся десятилетиями традиции тайных похождений лидеров страны. Впрочем, также возможно и обратное — ведь никто из близкого окружения нынешнего хозяина Елисейского дворца своих мемуаров еще не публиковал.