Мир
 
Последние новости
МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций
В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией
Москвич выпал с 18-го этажа квартиры и выжил 
Аваков заявил о принадлежности русского языка Украине
Россиянин из «Формулы-1» отреагировал на обвинения в «сексуальном хищничестве»
В МВД Украины ответили на планы ввести санкции против Порошенко
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Украинский депутат отвел 200 лет на вакцинацию граждан от коронавируса
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Новости партнеров
Прослушать новость

Саркози отказался участвовать в президентских выборах

Перейти в «Мою Ленту»
Николя Саркози
Николя Саркози
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози отказался участвовать в президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году. Об этом он заявил в интервью изданию Figaro.

Экс-глава государства подчеркнул, что соответствующее решение продиктовано не вынесенным ему приговором за коррупцию и торговлю влиянием. «Это еще одно личное осмысление, которое беспокоит меня, мою семью, и которое побудило меня принять решение уйти», — сказал политик.

Саркози также напомнил, что все еще является членом своей политической партии республиканцев и не намерен ее оставлять, а также добавил, что ему небезразлична судьба Франции. При этом бывший лидер страны отметил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы суд вынес оправдательный приговор.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nicolas Sarkozy: «Je ne peux accepter d’avoir été condamné pour ce que je n’ai pas fait»
Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ
Саркози собрался оспаривать свой тюремный срок