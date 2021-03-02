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Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ

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Николя Саркози
Николя Саркози
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший французский президент Николя Саркози, приговоренный к тюремному сроку за коррупцию, допустил возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Саркози обжаловал решение суда и подчеркунул, что, возможно, «эта борьба закончится в ЕСПЧ». «Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — пояснил бывший французский лидер.

Ранее представитель защиты политика Жаклин Лаффонт заявила, что планирует подавать апелляцию по делу о коррупции экс-главы страны.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

По версии следствия, бывший президент через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что в 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

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