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Карла Бруни прокомментировала приговор Саркози

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Фото: @carlabruniofficial

Бывшая первая леди Франции, топ-модель Карла Бруни прокомментировала приговор своему супругу, экс-президенту страны Николя Саркози. Об этом она написала в Instagram.

Бруни назвала приговор Саркози жестоким и несправедливым. «Борьба продолжится, правда будет установлена», — отметила она, сопроводив текст фотографией с мужем.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, причем один год — реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

По версии следствия, бывший президент через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что в 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

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