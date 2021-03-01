Суд признал Саркози виновным в коррупции

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший президент предстал перед судом за коррупцию. В 2011 году предшественник Саркози, Жак Ширак, был приговорен к двум годам лишения свободы условно за растрату и превышение служебных полномочий.

Судебные разбирательства по делу Саркози начались в конце ноября 2020 года. Вместе с 66-летним политиком по делу проходили его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, через своего адвоката бывший французский лидер мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

В середине января стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции завела еще одно дело против Саркози. Бывшего президента подозревают в незаконном продвижении интересов российской страховой компании «РЕСО-Гарантия», с которой Саркози заключил контракт на 3 миллиона евро. Следствие подозревает, что на самом деле он не оказывал консалтинговые услуги, а «торговал влиянием», лоббируя с помощью своих связей интересы российских олигархов.