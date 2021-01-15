Против Саркози завели связанное с Россией дело

Национальная финансовая прокуратура Франции начала следствие против бывшего президента страны Николя Саркози: его подозревают в незаконном продвижении интересов компании из России. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Речь идет о контракте на 3 миллиона евро, который заключил Саркози с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия». Ее акционер, французское объединение Axa, является крупным клиентом юридической конторы Realyze, основанной Саркози.

Следствие подозревает, что на самом деле он не оказывал консалтинговые услуги, а «торговал влиянием», лоббируя с помощью своих связей интересы российских олигархов.

В прошлый раз Саркози оказался на скамье подсудимых в конце ноября. 65-летнего политика обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Вместе с бывшим президентом Франции по делу проходят его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, через своего адвоката бывший французский лидер мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.