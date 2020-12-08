Объявлено требуемое наказание для попавшего под суд Николя Саркози

Бывшего президента Франции Николя Саркози потребовали приговорить к четырем годам тюремного заключения в рамках дела о коррупции. С таким заявлением выступила прокуратура, передает телеканал BFMTV.

Правоохранители настаивают на том, чтобы два года из указанного срока были засчитаны условно. В ходе заседания суда в понедельник, 7 декабря, Саркози отвергал предъявленные обвинения.

Саркози оказался на скамье подсудимых в конце ноября. 65-летнего политика обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Вместе с бывшим президентом Франции по делу проходят его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, через своего адвоката бывший французский лидер мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.