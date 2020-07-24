Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом

Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину. Отрывки из нее приводит ТАСС.

Француз отметил, что с Путиным легко разговаривать, так как он внимательно слушает, склонен улыбаться и вежлив. Саркози подчеркивает, что глава России «необычайно верен» друзьям и убеждениям, но при этом может поменять позицию при убедительных аргументах. «Завоевать доверие Путина очень важно и очень трудно, но как только это достигнуто, он становится другим собеседником», — пишет бывший президент.

Кроме того, отмечается, что российский лидер всегда держит свое слово и не любит двойных стандартов. Утверждается, что Путин верит только делам, а также готов уважать принципиальную позицию другой стороны и ее красные линии, если она делает то же самое в отношении него. Далее Саркози вспомнил, как Путин просил приобрести землю в Париже для строительства «лучшими архитекторами» российского духовно-культурного центра.

Ранее Николя Саркози называл себя другом Путина. Кроме того, француз утверждал, что престиж России серьезно возрос неожиданно для самих россиян. «Вы <...> даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене. Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и знает свою судьбу», — подчеркнул он.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

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