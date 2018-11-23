Саркози рассказал россиянам о престиже и дружбе

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал себя другом российского коллеги Владимира Путина и заявил, что имидж России за рубежом улучшился. Его слова с предновогоднего приема Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) приводит РИА Новости.

Политик рассказал, что престиж страны серьезно возрос неожиданно для самих россиян. «Вы <...> даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене. Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и знает свою судьбу», — подчеркнул он.

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Бывший французский лидер признался Путину в дружеских чувствах и отметил, что с ним можно разговаривать, даже несмотря на наличие разногласий. Его речь слушали спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которым в конце речи Саркози по-русски сказал спасибо. Он также выразил надежду, что в следующем году ему пригласят на встречу в Москве.

В августе 2017-го сообщалось, что французская прокуратура заподозрила Сакрози в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу. В марте 2018 года он был взят под стражу по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году, но через день после задержания политика отпустили. При этом не уточнялось, были ли сняты с него подозрения или нет.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012-й год. В 2016 году он заявлял о желании баллотироваться в президенты от партии республиканцев, однако позднее проиграл праймериз однопартийцу Франсуа Фийону, вышел из борьбы и завершил политическую карьеру.

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