Французская прокуратура заподозрила Саркози в получении взяток от Катара

Французская прокуратура заподозрила бывшего президента страны Николя Саркози в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

В частности, стражи порядка проверяют версию о том, что часть незаконного вознаграждения бывший французский лидер получил в рамках сделки по продаже акций футбольного клуба ПСЖ катарскому фонду.

Материалы по теме Торговец влиянием Вместо Елисейского дворца Николя Саркози рискует оказаться в тюрьме

Право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году Катар получил в 2010-м. Это решение вызывало многочисленные споры о том, насколько целесообразно проводить матчи в таком жарком климате, а также подозрения в коррупции.

Франция была одной из стран, наиболее активно поддерживавших заявку Дохи. По словам бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, большую роль в этом сыграл Саркози, в тот момент возглавлявший страну.

В 2013-м Платини рассказал об ужине в резиденции президента Франции, на котором присутствовали эмир и премьер-министр Катара. В частности, обсуждалась заявка страны на проведение чемпионата. Бывший глава УЕФА, впрочем, подчеркнул, что напрямую поддержать Катар Саркози не призывал.

В феврале этого года стало известно, что Николя Саркози привлекут к суду по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года.

