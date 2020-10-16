Саркози припомнили президентскую кампанию 2007 года и предъявили обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в создании «преступного сообщества» в связи с предполагаемом финансированием Ливией его президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Я узнал об этом новом расследовании с величайшим изумлением», — отреагировал политик на своей странице в Facebook. «Итак, это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о "ливийском финансировании" моей избирательной кампании 2007 года», — добавил Саркози.

В 2019 году стало известно, что бывший президент республики предстанет перед судом по коррупционному делу.

В 2018 году ему уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании, а также сокрытии ливийских госсредств. Сам Саркози в ходе допроса заявлял, что его обвиняют без каких-либо вещественных доказательств, лишь «на основе заявлений [бывшего ливийского лидера] Муаммара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и [бизнесмена франко-ливанского происхождения] Зиада Такиеддина».

Расследование по делу началось еще в 2012 году. Французское издание Mediapart опубликовало ряд документов, в которых говорилось, что власти Ливии передали 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год, тогда он проиграл президентские выборы кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.