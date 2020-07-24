Саркози и Путин во время знакомства не поделили шоколадку

Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes) рассказал, как сложилось знакомство с лидером России Владимиром Путиным в 2007 году в рамках саммита G8 в городе Хайлигендамме (Германия). Он также поделился историей об оставшемся шоколаде, который президенты не могли поделить. Отрывки из мемуаров приводит РИА Новости.

По словам Саркози, первая встреча сложилась очень хорошо. «Я сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и Ангелой Меркель, которая предупредительно усадила меня слева от себя, оставив место справа для Джорджа Буша», — пишет он.

«Сложилась забавная ситуация, когда мы оба занесли руки над тарелкой, где лежал последний кусок шоколадки, — заявил бывший президент Франции. — Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся, а потом вдруг захохотали, решив, что тут не может быть проигравших, и оставили последний кусочек в покое».

Уточняется, что «лед был расколот» и через много лет Путин вспоминал историю с шоколадом и много смеялся над произошедшим курьезом.

Ранее сообщалось, что в своей книге Саркози дал характеристику Путину. Он отметил, что с ним легко разговаривать, так как Путин внимательно слушает, склонен улыбаться и вежлив. Саркози подчеркивает, что российский лидер «необычайно верен» друзьям и убеждениям, но при этом может поменять позицию при убедительных аргументах.

Николя Саркози управлял Францией с 2007-го по 2012-й. В 2016 году он заявлял о желании баллотироваться в президенты от партии республиканцев, однако позже проиграл праймериз однопартийцу Франсуа Фийону, вышел из борьбы и завершил политическую карьеру.