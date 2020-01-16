Саркози предрек новый экономический кризис

Новый экономический кризис неизбежен. Вопрос только в том, когда он произойдет. Такое мнение высказал бывший президент Франции Николя Саркози в ходе сессии «Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски» на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Будет ли кризис? Да, таков мой ответ», — предрек он. По его мнению, следующий кризис возникнет в результате лопнувшего пузыря в одной из отраслей экономики. В качестве примера он привел кризис доткомов, произошедший в конце 1990-х годов из-за роста акций интернет-компаний. Саркози отметил, что в истории экономики нет примера, когда бы такой пузырь не лопался. Однако это не безусловно плохое явление.

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«Пузыри являются своего рода чисткой мотора автомобиля, когда нужно заменить масло. Они позволяют выровнять некоторые вещи в экономике. Мир добился существенного прогресса с [кризиса] 2008 года, но сейчас возвращается к старым ошибками и создает финансовые продукты, в которых никто ничего не понимает», — сказал Саркози.

Ранее Саркози говорил о взаимной необходимости России и Европы. «Наша судьба взаимосвязана. Те, кто это не понимает, те вообще ничего не понимают в географии и истории», — сказал он.

Кризис 2008 года стал следствием ипотечного кризиса в США, разразившегося в 2007-м. Причиной его был резкий рост невыплат по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска. Считается, что коллапс рынка приблизило использование ипотечных деривативов — сложных производных финансовых инструментов, в основе которых лежали кредиты высокого уровня риска.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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