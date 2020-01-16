Саркози предрек новый экономический кризис

Новый экономический кризис неизбежен. Вопрос только в том, когда он произойдет. Такое мнение высказал бывший президент Франции Николя Саркози в ходе сессии «Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски» на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Будет ли кризис? Да, таков мой ответ», — предрек он. По его мнению, следующий кризис возникнет в результате лопнувшего пузыря в одной из отраслей экономики. В качестве примера он привел кризис доткомов, произошедший в конце 1990-х годов из-за роста акций интернет-компаний. Саркози отметил, что в истории экономики нет примера, когда бы такой пузырь не лопался. Однако это не безусловно плохое явление.
«Пузыри являются своего рода чисткой мотора автомобиля, когда нужно заменить масло. Они позволяют выровнять некоторые вещи в экономике. Мир добился существенного прогресса с [кризиса] 2008 года, но сейчас возвращается к старым ошибками и создает финансовые продукты, в которых никто ничего не понимает», — сказал Саркози.
Ранее Саркози говорил о взаимной необходимости России и Европы. «Наша судьба взаимосвязана. Те, кто это не понимает, те вообще ничего не понимают в географии и истории», — сказал он.
Кризис 2008 года стал следствием ипотечного кризиса в США, разразившегося в 2007-м. Причиной его был резкий рост невыплат по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска. Считается, что коллапс рынка приблизило использование ипотечных деривативов — сложных производных финансовых инструментов, в основе которых лежали кредиты высокого уровня риска.
Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.