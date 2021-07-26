Президент Туниса отправил в отставку премьера и заморозил работу парламента

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши и заморозил работу местного парламента — Ассамблеи народных представителей. Об этом сообщает Euronews.

Помимо отстранения премьера государственный лидер также лишил парламентариев неприкосновенности и запретил спикеру покидать страну. Он подписал соответствующие указы на фоне волны антиправительственных массовых акций, которые прошли в стране в 64-ю годовщину независимости Туниса. Протестующие требовали искоренения коррупции, роспуска парламента и привлечения к ответственности виновных в ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

«Мы приняли эти решения, и будем принимать новые — в форме указов, предусмотренных конституцией, до тех пор, пока в Тунис не вернется общественное согласие и пока мы не спасем государство», — заявил президент. Оппозиционные силы назвали действия Саида государственным переворотом.

После решений политика в столицу Туниса ввели правительственные войска. Военные расположились в центре города, военная техника окружила здание парламента.

Тунис занимает одно из первых мест в мире по числу жертв COVID-19. Медицинская система государства не справилась с перегрузками во время пандемии. Власти признали, что страна оказалась не готова к ухудшению эпидемиологической ситуации и пообещали, что управлять кризисом будет армия.