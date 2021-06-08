Россиянка отдохнула в Тунисе и описала отель фразой «делать тут особо нечего»

Российская туристка купила самый дешевый тур в Тунис и описала отдых фразой «делать тут особо нечего». Впечатления о поездке опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала автор статьи, неделя проживания в отеле на двоих обошлась ей в 74 тысячи рублей. Несмотря на то, что в интернете у гостиницы были исключительно отрицательные отзывы, пара решила рискнуть. «Но мы не из робкого десятка, нас не запугаешь», — пишет девушка.

По словам путешественницы, главный минус отеля — это еда. Так, отдыхающим предлагают довольствоваться «прогорклыми мюслями, несвежим хлебом, дешевым сыром и колбасой». Аналогичная ситуация обстоит с напитками — блогерша пожаловалась на качество кофе и пива, заявив, что пить их невозможно.

Среди минусов туристка назвала также отсутствие анимации для детей и маленький выбор русскоязычных телевизионных каналов — весь отпуск они были вынуждены смотреть только новостные передачи.

Говоря о достоинствах отеля, россиянка упомянула чистые номера и бассейн, приятный интерьер в арабском стиле и удобное расположение относительно городской инфраструктуры.

Ранее в мае российская туристка съездила в Тунис и приятно удивилась чистоте на курорте. «Раньше были горы мусора прямо на улицах городов. Без туристов природа очистилась везде», — отметила путешественница.