Лукашенко огласил план действий в случае государственного переворота в стране

В случае свершения государственного переворота в республике власть должна перейти к Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Такой план огласил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о делегировании некоторых властных полномочий в будущем, пишет БЕЛТА.

По его словам, правительство должно подготовиться ко всем возможным сценариям смены власти, и ВНС в этом плане сыграет важную роль. Белорусский лидер подчеркнул, что для этого нужно реформировать ВНС и передать ему часть президентских полномочий. Он также добавил, что решение о передачи тех или иных функций будет приниматься на всенародном референдуме.

Политик также отметил, что по итогу ВНС должно представлять интересы всего общества во избежание нарушений чьих-то прав и свобод. «Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране)», — сказал Лукашенко и привел в пример бегство с Украины бывшего президента Виктора Януковича в самый разгар Евромайдана.

20 августа Лукашенко, выступая на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, признался в желании отправиться на пенсию и «несколько лет пожить нормальной жизнью». Он также заявил, что не хочет всю жизнь быть президентом.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о том, что часть полномочий президента Белоруссии может быть передана ВНС. Президент добавил, что передача полномочий будет проходить только в интересах белорусского государства, а не во благо каких-либо политических элит.