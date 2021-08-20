Лукашенко захотел нормальной жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, признался в желании «несколько лет пожить нормальной жизнью». Его слова передает БЕЛТА.

«Да глупость полная (...) Я ведь ее и не видел [нормальную жизнь]. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда», — заявил белорусский лидер и добавил, что вопрос не в нем, а «в том, что будет потом».

Он также рассказал, что роль Всебелорусского народного собрания видит в том, чтобы отойти на запасные позиции и не мешать молодежи строить государство. «И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил о стабильной обстановке в обществе. По его словам, попытка западных стран устроить государственный переворот в Белоруссии, которая является ключом ко всему постсоветскому пространству, провалилась.