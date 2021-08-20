Лукашенко предостерег от повторения «брежневских времен»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег от возвращения эпохи застоя, как во времена генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед», — призвал Лукашенко на церемонии вручения госнаград.

По его словам, оппозиция требовала перемен, но «перемены должны быть законными». Для этого планируется провести референдум по принятию поправок в Конституцию. При этом некоторые представители милиции и военнослужащие не понимают, зачем это нужно, отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад пытался устроить госпереворот в Белоруссии, поскольку страна является ключом ко всему постсоветскому пространству. Для этого использовались самые разные способы «вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа», утверждает президент. Однако после долгого противостояния общественно-политическая ситуация в стране нормализовалась, заявил он.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе Лукашенко. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.