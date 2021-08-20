Лукашенко рассказал о стабильной обстановке в белорусском обществе

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о стабилизации обстановки в обществе после протестов

Попытка западных стран устроить государственный переворот в Белоруссии, которая является ключом ко всему постсоветскому пространству, провалилась. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, передает БЕЛТА.

По его мнению, именно благодаря силовикам стране удалось отстоять свой суверенитет и независимость, также защитить входившие в состав СССР страны. Лукашенко добавил, что Запад в своих попытках устроить цветную революции в Белоруссии прибегал к самым разным способам: «вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа».

Политик отметил, что после долгого противостояния общественно-политическая ситуация в Белоруссии нормализовалась, но остается непростой. Он уточнил, что в обществе до сих пор остаются оппозиционно настроенные граждане, и их позиция является осознанным выбором, за который следует наказывать.

«Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги», — сказал Лукашенко. Он напомнил про информационную войну, которую белорусским властям еще только предстоит победить.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

По случаю годовщины выборов 9 августа 2021 года Лукашенко провел «Большой разговор» с журналистами и общественными деятелями. В ходе конференции он неоднократно упоминал намерения некоторых европейских стран, а также США и Украины подорвать власть в Белоруссии.