В Белоруссии материалы оппозиционного издания Tut.by признали экстремистскими

Суд Центрального района Минска признал материалы оппозиционного издания Tut.by, которое ранее Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии обвинило в деструктивной деятельности и информационном обеспечении массовых протестов, экстремистскими. Об этом сообщается на сайте издания.

Под этот перечень попала вся информационная продукция издания, а также его публикации в социальных сетях, логотипы и проект Zerkalo.io. После включения Tut.by в Республиканский список экстремистских материалов распространение публикаций издания будет считаться административным нарушением. Редакция уже заявила о готовности обжаловать судебное решение.

Материалы по теме «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны Год назад белорусы решили устроить революцию. Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?

Ранее МВД Белоруссии направило специальное заявление в суд Центрального района Минска с просьбой признать материалы Tut.by экстремистскими. Согласно документу, на портале и в его аккаунтах в соцсетях были обнаружены «затрагивающие интересы Республики Беларусь» материалы с признаками экстремизма. Редакция назвала это попыткой стереть историю страны, которую на протяжении 20 лет писали журналисты.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В январе портал по иску министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось. 18 мая в редакцию и региональные корпункты Tut.by пришли силовики. Часть его журналистов и редакторов перестали выходить на связь.

Позже МВД республики потребовало через суд признать издание экстремистским. Правоохранители пояснили, что в соцсетях были обнаружены «затрагивающие интересы Республики Беларусь» материалы. Республиканская экспертная комиссия провела экспертизу публикаций портала и вынесла решение о том, что материалы Tut.by высмеивали, оскорбляли и давали негативную оценку деятельности президента Александра Лукашенко и представителей власти.