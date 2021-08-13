В Белоруссии заявили об охране Тихановской снайперами перед выборами

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во время избирательной компании охраняли белорусские силовики. Об этом в интервью RT заявил замглавы МВД республики и бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков.

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По его словам, правоохранители заранее готовились к возможным провокациям во время митингов и встреч с избирателями со стороны «террористов и экстремистов». Политика постоянно сопровождали от 40 до 80 человек, чтобы никто не мог «скомпрометировать действующую власть».

«Работали снайперы от подразделения специального назначения МВД, оперативно обеспечивали тех людей, с которыми ничего не должно было произойти», — сказал Карпенков. Он также назвал Тихановскую «жертвой бытового насилия», и «абсолютно тупой женщиной», которая не может «связать и двух слов».

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки главы государства Александра Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Оппозиция сочла их итоги сфальсифицированными, власти ответили применением силы. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки.

Большинство лидеров протеста, в том числе Тихановская, бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке государственного переворота. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили санкциями.